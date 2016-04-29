Порошенко подписал указ о юбилейной медали "25 лет независимости Украины"
Президент Петр Порошенко подписал указ "О знаке отличия Президента Украины – юбилейной медали «25 лет независимости Украины»".
Как отметили в пресс-службе главы государства, согласно ст. 4 закона "О государственных наградах Украины", Порошенко постановил утвердить положение о знаке отличия президента Украины – юбилейной медали "25 лет независимости Украины".
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Согласно положению, юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» учреждена для награждения граждан за значительные личные заслуги в становлении независимой Украины, утверждение ее суверенитета и укрепление международного авторитета, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политической деятельности, добросовестное и безупречное служение украинскому народу.
Юбилейной медалью награждаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Награждение производится соответствующим указом президента Украины.
Документ вступает в силу со дня опубликования.