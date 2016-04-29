Порошенко подписал указ о юбилейной медали "25 лет независимости Украины"

Как отметили в пресс-службе главы государства, согласно ст. 4 закона "О государственных наградах Украины", Порошенко постановил утвердить положение о знаке отличия президента Украины – юбилейной медали "25 лет независимости Украины".

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Согласно положению, юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» учреждена для награждения граждан за значительные личные заслуги в становлении независимой Украины, утверждение ее суверенитета и укрепление международного авторитета, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политической деятельности, добросовестное и безупречное служение украинскому народу.

Юбилейной медалью награждаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Награждение производится соответствующим указом президента Украины.

Документ вступает в силу со дня опубликования.