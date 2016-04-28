Во Львове на майские праздники готовились провокации - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области, провокационные акции готовились от имени организаций "Черный рассвет" и "Антифашистское сопротивление Львова".

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Вчера, 27 апреля, во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику и агитационные материалы, направленные на организацию и проведение марша с антигосударственными призывами, а также материалы с доказательствами антиукраинской деятельности.

По данным СБУ, представители "Черного рассвета" 1 мая готовили проведения марша по центральной части Львова "ожидая провокаций праворадикальных сил".

Группировка, в соцсетях называло себя "Антифашистское сопротивление Львова", готовило провокации 9 мая с развертыванием красных флагов и коммунистической символики. Они готовили и распространяли материалы, которые популяризируют тоталитарный режим.

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Открыто уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины и уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.