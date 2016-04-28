К патрулированию Одессы приступили бойцы Нацгвардии, в основном это "Азов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания исполнительного комитета Одесского городского совета сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

«С целью национальной безопасности и обеспечения общественного порядка в городе с сегодняшнего дня по 30-е число организовано патрулирование Одессы силами специальных подразделений Национальной гвардии Украины. В частности, в основном, будет патрулировать полк «Азов» для того, чтобы снизить криминогенную обстановку и подготовиться к мероприятиям 2 мая», - сказал Ищенко.

По его словам, с 8 утра 30 апреля при Главном управлении Нацполиции в Одесской области начнет работать оперативный штаб «по мероприятиям 2 мая», также будет функционировать круглосуточная «горячая линия».

Ищенко обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой минимизировать участие людей в любых общественных мероприятиях.

«Чтобы спокойно провели пасхальные и поминальные дни без политики», - подчеркнул Ищенко.

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Он добавил, что также будут взяты под усиленную охрану отдельные объекты, в частности, с раннего утра 2 мая - здание мэрии на Думской площади.

«Здесь будут стоять резервы - Национальная гвардия, спецподразделения», - пояснил Ищенко.

Напомним, в Одессу уже прибыло не менее 300 бойцов «Азова» из Мариуполя.

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В городе на майские праздники, прежде всего, 2 мая, охрану правопорядка будут обеспечивать около 3 тысяч правоохранителей.

Во время майских праздников улицы города также будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике. Из-за возможных непредвиденных обстоятельств во время праздников усилены меры по экстренному реагированию медиков в случае необходимости.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько проукраинских активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагалось палаточный городок пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись, также начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого и погибла большая часть людей.