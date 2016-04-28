Взгляд юриста на проблему Савика Шустера

Украинскую общественность недавно взбудоражил случай с аннулированием разрешения на трудоустройство в Украине гражданина Канады Савика Шустера. Однако если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения юридической практики, а не политики, то этот случай, по крайней мере, для юристов, которые каждый день в своей работе сталкиваются с органами занятости, не был каким-то вопиющим.

Дело в том, что процесс получения иностранцами разрешения на работу в Украине, который часто есть основанием для получения вида на жительство, является очень сложным и крайне забюрократизированным. Эта проблема объясняется, скорее, не сложностью закона о трудоустройстве иностранцев, а принципами работы центров занятости, которые в отношении разрешений на работу иностранцам исполняют, в большей степени, инспекционно-инквизиционную функцию, нежели оказывают сервис работодателям.

Так, малейшая неточность в поданных документах (например, неправильно указанный перевод имени иностранца, или не правильная форма справки о состоянии здоровья сотрудника-иностранца) абсолютно точно приведет к отказу в выдаче разрешения на трудоустройство. Или, того хуже, к аннулированию уже выданного разрешения на работу.

Возникает вопрос: почему же, если уголовное производство открыто именно против господина Шустера (а не «по факту»), ему в марте была выдана справка о том, что он к уголовной ответственности не привлекался?

Что касается ситуации с господином Шустером, то, насколько мы понимаем, основанием для аннулирования разрешения на работу была якобы подача центру занятости недостоверного документа, а именно: справки о несудимости. То есть, центр занятости, приняв в марте 2016 года у юристов Савика Шустера пакет документов, необходимых для получения разрешения, и который включал в себя справку о несудимости, принял решение о том, что с документами все в порядке и выдал разрешение на работу.

Другими словами, к справке о несудимости, в которой было указанно, что Савик Шустер на территории Украины к уголовной ответственности не привлекался, и судим не был (именно с такими формулировками выдаются такого рода справки), у органа занятости вопросов не возникло, однако после этого ним был сделан соответствующий запрос в МВД.

Как мы можем понимать из сообщений в средствах массовой информации, МВД, которое само же и выдавало господину Шустеру справку об отсутствии судимости (и не привлечении его к уголовной ответственности) в марте 2016 года, на запрос Киевского центра занятости ответило, что в отношении Савика Шустера расследуется уголовное производство об уклонении от уплаты налогов с октября 2015. Возникает вопрос: почему же, если уголовное производство открыто именно против господина Шустера (а не «по факту»), ему в марте была выдана справка о том, что он к уголовной ответственности не привлекался?

Аннулирование разрешения на трудоустройство со ссылкой на то, что по какому-то факту, якобы относящемуся к Савику Шустеру, открыто уголовное производство, является неправомерным

Ответ может быть в том, что, согласно уголовному процессуальному законодательству Украины, лицо не может быть признано таким, которое привлекается к уголовной ответственности, до уведомления ему о подозрении, и приобретения соответствующего статуса подозреваемого (пункт 14 части 1 статьи 3 Уголовного процессуального кодекса Украины).

Насколько нам известно, Савик Шустер не был осужден приговором суда в совершении преступления (то есть, у него отсутствует судимость), и ему не предъявлялось подозрение в совершении преступления (исходя из сообщений адвоката, Савик имеет статус свидетеля в уголовном производстве). Из этого следует, что в марте 2016 года господину Шустеру в целом правомерно была выдана справка об отсутствии судимости и не привлечении его к уголовной ответственности.

Таким образом, аннулирование разрешения на трудоустройство со ссылкой на то, что по какому-то факту, якобы относящемуся к Савику Шустеру, открыто уголовное производство, является неправомерным, поскольку в рамках этого производства Савик Шустер не имеет статуса подозреваемого.

В этой связи не удивительно, что Государственная служба занятости приостановила решение Киевского центра занятости об аннулировании разрешения на работу в Украине гражданину Канады Савику Шустеру до выяснения обстоятельств.

Любомир Кузюткин, управляющий партнер "ЮФ ExpatPro"