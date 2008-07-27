Остановлено движение на автотрассе Черновцы-Кишинев

Из-за подъема уровня воды в р. Прут затоплены 1100 м дороги сообщением между райцентрами Новоселица – Герца в Черновицкой области, а также из-за подтопления перекрыто движение транспорта по автостраде Черновцы-Кишинев на участке 600 метров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, прекращено автомобильное сообщение с горным Путильским районом Буковины, в котором проживает 25,6 тысяч человек (разрушено дорожное покрытие) и с селами Лопушная и Долишный Шепит Выжницкого района, в которых проживает почти 6 тысяч человек (частично разрушен железобетонный мост).

Отсутствует сообщение с внешкольным оздоровительным заведением „Лунка", в котором находятся 200 человек, из них 170 детей и 30 человек персонала.

Существует угроза подмыва железнодорожного полотна на перегоне Неполокивцы - Завалье. Поезда следуют в объезд через станцию Штефанешты. На месте дежурит аварийная бригада железной дороги.

На Днестровской ГАЭС проведено заседание штаба относительно пропуска дождевого паводка. Проводятся работы по укреплению перемычки на Днестровской ГАЭС для предотвращения попадания воды в агрегаты.