Мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной открыл ряд мероприятий, посвященных 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы, вечером 25 апреля.

Также со вчерашнего вечера началось зажжение свечей и возложение цветов к мемориалу жертвам чернобыльской трагедии в Киеве.

А в ночь с 25 на 26 апреля в Киеве прошла поминальная служба по жертвам Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, ночью в городе Славутич Киевской области, в котором ныне проживает большинство работников ЧАЭС, прошло торжественное возложение цветов и зажжение поминальных свечей у памятника пожарным, спасателям и военным, погибшим при ликвидации пожара на четвертом реакторе.

Утром 26 апреля, непосредственно в день 30-й годовщины аварии, к мемориальному кургану "Героям Чернобыля" и "Воинам чернобыля" возложили цветы первые лица государства – президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как передает корреспондент УНИАН, также в церемонии возложения цветов приняли участие члены правительства, мэр Киева Виталий Кличко, представители религиозных конфессий и общественные деятели. А после церемонии глава государства пообщался с присутствующими чернобыльцами по поводу их проблем и пожеланий.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года исполняется 30 лет как произошла самая масштабная техногенная катастрофа за все время использования атомной энергетики - авария на Чернобыльской атомной электростанции.