Мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС (фоторепортаж)

12:44, 26 апреля 2016
Общество
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В Киеве и области, начиная с вечера 25 апреля, проходят различные поминальные мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Мероприятия к годовщине чернобыльской трагедии в Киеве 26 апреля 2016 года / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной открыл ряд мероприятий, посвященных 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы, вечером 25 апреля.

Также со вчерашнего вечера началось зажжение свечей и возложение цветов к мемориалу жертвам чернобыльской трагедии в Киеве.

А в ночь с 25 на 26 апреля в Киеве прошла поминальная служба по жертвам Чернобыльской катастрофы.

Порошенко с супругой на открытии мероприятий по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы
Порошенко с супругой на открытии мероприятий по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы /  © УНИАН
Выступление музыкантов на концерте к годовщине трагедии
Выступление музыкантов на концерте к годовщине трагедии /  © УНИАН
Торжественные мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС
Торжественные мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС /  © УНИАН
Торжественные мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС
Торжественные мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС /  © УНИАН
Торжественные мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС
Торжественные мероприятия по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС /  © УНИАН
Возложение цветов первыми лицами государства к мемориалу ''Героям Чернобыля''
Возложение цветов первыми лицами государства к мемориалу "Героям Чернобыля" /  © УНИАН
Мероприятия к годовщине чернобыльской трагедии в Киеве 26 апреля 2016 года
Мероприятия к годовщине чернобыльской трагедии в Киеве 26 апреля 2016 года /  © УНИАН
Мероприятия к годовщине чернобыльской трагедии в Киеве 26 апреля 2016 года
Мероприятия к годовщине чернобыльской трагедии в Киеве 26 апреля 2016 года /  © УНИАН
Пожарный кортеж во время церемонии в Киеве
Пожарный кортеж во время церемонии в Киеве /  © УНИАН
Порошенко перед мемориалом ''Героям Чернобыля''
Порошенко перед мемориалом "Героям Чернобыля" /  © УНИАН
Президент Порошенко возлагает цветы к мемориалу
Президент Порошенко возлагает цветы к мемориалу /  © УНИАН
Мероприятия к годовщине чернобыльской трагедии в Киеве 26 апреля 2016 года
Мероприятия к годовщине чернобыльской трагедии в Киеве 26 апреля 2016 года /  © УНИАН
Президент Порошенко общается с военными после церемонии
Президент Порошенко общается с военными после церемонии /  © УНИАН
Премьер Гройсман во время мероприятий по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы
Премьер Гройсман во время мероприятий по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы /  © УНИАН
Зажжение свечей у мемориала жертвам Чернобыля в Киеве
Зажжение свечей у мемориала жертвам Чернобыля в Киеве /  © УНИАН
Зажжение свечей у мемориала жертвам Чернобыля в Киеве
Зажжение свечей у мемориала жертвам Чернобыля в Киеве /  © УНИАН
Церковная служба по случаю годовщины чернобыльской трагедии
Церковная служба по случаю годовщины чернобыльской трагедии /  © УНИАН
Церковная служба по случаю годовщины чернобыльской трагедии
Церковная служба по случаю годовщины чернобыльской трагедии /  © УНИАН
Сотрудники ЧАЭС зажитгают свечи к мемориалу ликвидаторам аварии в Славутиче
Сотрудники ЧАЭС зажитгают свечи к мемориалу ликвидаторам аварии в Славутиче /  © УНИАН
Сотрудники ЧАЭС зажитгают свечи к мемориалу ликвидаторам аварии в Славутиче
Сотрудники ЧАЭС зажитгают свечи к мемориалу ликвидаторам аварии в Славутиче /  © УНИАН
Мемориал ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Славутиче
Мемориал ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Славутиче /  © УНИАН
Люди возлагают цветы к мемориалу
Люди возлагают цветы к мемориалу /  © УНИАН
Ветеран возле мемориала ликвидаторам
Ветеран возле мемориала ликвидаторам /  © УНИАН

Кроме того, ночью в городе Славутич Киевской области, в котором ныне проживает большинство работников ЧАЭС, прошло торжественное возложение цветов и зажжение поминальных свечей у памятника пожарным, спасателям и военным, погибшим при ликвидации пожара на четвертом реакторе.

Утром 26 апреля, непосредственно в день 30-й годовщины аварии, к мемориальному кургану "Героям Чернобыля" и "Воинам чернобыля" возложили цветы первые лица государства – президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как передает корреспондент УНИАН, также в церемонии возложения цветов приняли участие члены правительства, мэр Киева Виталий Кличко, представители религиозных конфессий и общественные деятели. А после церемонии глава государства пообщался с присутствующими чернобыльцами по поводу их проблем и пожеланий.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года исполняется 30 лет как произошла самая масштабная техногенная катастрофа за все время использования атомной энергетики - авария на Чернобыльской атомной электростанции.

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