В Сумах полицейские сломали мужчине руку при задержании, прокуратура расследует

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, по заявлению гражданина 24 апреля в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

«Со слов заявителя, 23 апреля около 18:30 на улице Харьковской в г. Суммы двое полицейских Сумского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в области безосновательно, по его мнению, применили к нему физическую силу и специальные средства (наручники), сломав ему правую руку (лучевую кость в типичном месте со смещением), чем превысили власть и служебные полномочия», - говорится в сообщении.

По указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

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