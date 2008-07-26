Наводнение отрезало от сообщения 32 населенных пункта Прикарпатья

На Прикарпатье из-за наводнения, повреждения мостов и дорог полностью отрезаны от дорог 32 населенных пункта.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области. Госавтоинспекция области призывает граждан воздержаться от поездок в эти населенные пункты, поскольку дороги к ним перекрыла водная стихия.

В частности, в Верховинском районе от сообщения отрезаны 11 населенных пунктов, в Косовском - 9, в Надвирнянском, Снятинском, Тисменицком и Тлумацком районах - по 3 населенных пункта.

Почти две тысячи работников милиции Ивано-Франковской области вторые сутки подряд не покидают службу, работая в населенных пунктах, подтопленных или затопленных из-за наводнения. Утром 26 июля в районы, которые больше всего страдают от стихийного бедствия, для помощи в обеспечении охраны общественного порядка, недопущения фактов краж имущества граждан из покинутых жилищ, спасения людей направлен практически весь личный состав аппарата областного управления внутренних дел.

В УМВД в области работает оперативный штаб, который собирает и анализирует информацию с мест проведения спасательных мероприятий. В круглосуточном режиме службы милиция будет работать до особого распоряжения. За минувшие сутки тяжких и особо тяжких преступлений на территории области не зарегистрировано.