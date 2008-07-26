На Прикарпатье людей снимают вертолетами с крыш

В Ивано-Франкоской области проводится экстренная эвакуация людей из сел, расположенных неподалеку от реки Днестр.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил пресс-секретарь председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Игорь МАРКОВСКИЙ.

По его словам, сегодня утром все силы МЧС находятся в Тлумацком районе, в частности, в селах Нижнев, Петрилов и других, где наводнение заставило людей выйти на крыши домов.

Он сообщил, что в данный момент вертолетами людей пытаются снять с крыш, а также спасти скот.

Эвакуацией непосредственно на месте руководят министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, председатель ОГА Николай ПАЛИЙЧУК и председатель Тлумацкой райгосадминистрации Василий СЕНИВ.

Пресс-секретарь отметил, что поскольку проводятся спасательные работы в Тлумацком районе, то не хватает спасателей МЧС на ликвидацию последствий стихии в других районах Прикарпатья.

ОГА просит людей с пониманием отнестись к ситуацию.