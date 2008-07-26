Действительно ли в обвале российского рынка акций виноват Путин?

Падение акций металлургической компании "Мечел" стало поводом, но не причиной обвала российского рынка акций.

Такую точку зрения высказал РосБизнесКонсалтингу эксперт-аналитик Владимир Попов.

По его словам, прямой связи между падением акций "Мечел" и обвалом фондового рынка не существует, поскольку это корпоративные новости, специфический негатив, на который указал премьер-министр Владимир Путин. Данные проблемы (перевод на долгосрочные контракты внутренних потребителей) будут в ближайшее время решены не только в "Мечел", но и в большинстве металлургических компаний.

Прогнозировать дальнейшие движения котировок "Мечела" крайне сложно, сообщил аналитик UniCredit Aton Марат Габитов. Компания продавала часть своего угля по ценам ниже рыночных, и это связано прежде всего с тем, что в конце 2007 г. компания купила "Якутуголь", у которого традиционно были долгосрочные контракты с азиатскими потребителями по ценам, ниже рыночных. В данном случае "Мечел", как новый акционер компании, скорее всего, не имеет отношения к указанным поставкам и старался как можно скорее их прекратить. Тем не менее, инвесторы начали проводить аналогии с делом ЮКОСа, не зная точно, что является причиной недовольства Путина. Если причина в низких ценах отгрузки угля за границу, то это легко решаемо, и, следовательно, реакция рынка была чрезмерной. Если же причины иные, то реакция может быть и более негативной в дальнейшем, полагает эксперт.

В.Попов добавил, что обвал рынка связан с тем, что многие фонды, в том числе и зарубежные, постепенно начали выходить из акций, что наблюдалось на протяжении двух недель. В то время как многие азиатские площадки и американский фондовый рынок росли, российский рынок акций снижался. Сейчас же произошел обвал, поскольку и со стороны российских инвесторов начались масштабные продажи, заметил аналитик.

По его мнению, в ближайшее время российский рынок акций начнет плавный рост.

Многие акции достигли тех уровней, на которых инвесторы, находящиеся вне рынка, начнут постепенно совершать покупки. Однако резкого роста не произойдет, поскольку большинство инвесторов напуганы. Значительный объем продаж, который наблюдался, негативно повлиял на настроения инвесторов. Тем не менее, в течение ближайших дней рынок акций будет плавно двигаться вверх и по многим бумагам достигнет тех уровней, которые наблюдались до падения.