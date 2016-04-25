Экс-сотрудник МВД Украины рассказал, как помогал оккупантам захватывать Крым

Об этом он рассказал в интервью российской Новой Газете.

Мерцалов возглавил "ополчение" и штурмовал аэропорт в Симферополе с российскими военными.

"27 февраля моя рота осуществляла захват аэропорта Симферополя. Когда мы оцепили аэропорт, ко мне подбежал парень, как я узнал впоследствии, это был Игорь Стрелков. "Володя, продержитесь еще немножко. Из Севастополя едет подкрепление", - говорил он мне. Я внешне сохраняю хладнокровие, а сам думаю, что байкеры едут - ну а кто еще к нам может приехать?" - рассказал он Мерцалов.

По его словам, спустя полчаса к аэропорту подъехали десять грузовиков - государственные номера на машинах отсутствовали, но Мерцалову стало понятно, что на помощь прибыл российский военный контингент.

"Из машины выскочили бойцы в "тяжелом", с современным оружием - оптические прицелы, все дела. Я подошел к их командиру, подполковнику, представился: "Мерцалов, командир четвертой роты!" - и расплакался. Мне сначала показалось, что это спецназ ГРУ, а потом выяснилось, что это десантники. Они затем помогали нам при захвате Госсовета и Совмина", - рассказал он.

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Утром же, когда зарубежные телеканалы вовсю показывали сюжеты о "зеленых человечках", Мерцалов опровергал взаимодействие с группировкой российских войск.

"Ну меня допытывали: "Это российские войска?" А я отмахиваюсь: "Я откуда знаю? Я же не эксперт. Опознавательных знаков у них нет. А то, что у них автоматы Калашникова - так полмира с ними ходит". В общем, дурака пришлось врубать…", - рассказал он.

Кроме того, Мерцалов возглавлял переговорную группу с украинскими военными. В нее вошла также бывший зампред Совмина, а ныне его делегат в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

"Мы довольно легко убеждали украинских командиров", - сказал он, но признал, что исключением стала воинская часть 1-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины в Феодосии, захват которой был реальным.

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"Я штурмовал ее в составе российских десантников, на территорию части въезжали БТРы. Но тут все было объяснимо - офицерский состав проходил подготовку в США. Это не вымысел ради пропаганды - в Крыму это прекрасно знали все, кто так или иначе соприкасался с воинской службой. Контрактники все были местные, поэтому их даже не тронули. А командование помяли, затем я их строил в порту, человек 12 их было. По приказу из центра мы их всех отпустили", - сказал он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.