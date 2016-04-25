Экс-сотрудник МВД Украины рассказал, как помогал оккупантам захватывать Крым
Бывший сотрудник МВД Украины, который перешел на сторону РФ во время оккупации Крыма Владимир Мерцалов рассказал подробности захвата военными ВС России полуострова.
Об этом он рассказал в интервью российской Новой Газете.
Мерцалов возглавил "ополчение" и штурмовал аэропорт в Симферополе с российскими военными.
"27 февраля моя рота осуществляла захват аэропорта Симферополя. Когда мы оцепили аэропорт, ко мне подбежал парень, как я узнал впоследствии, это был Игорь Стрелков. "Володя, продержитесь еще немножко. Из Севастополя едет подкрепление", - говорил он мне. Я внешне сохраняю хладнокровие, а сам думаю, что байкеры едут - ну а кто еще к нам может приехать?" - рассказал он Мерцалов.
По его словам, спустя полчаса к аэропорту подъехали десять грузовиков - государственные номера на машинах отсутствовали, но Мерцалову стало понятно, что на помощь прибыл российский военный контингент.
"Из машины выскочили бойцы в "тяжелом", с современным оружием - оптические прицелы, все дела. Я подошел к их командиру, подполковнику, представился: "Мерцалов, командир четвертой роты!" - и расплакался. Мне сначала показалось, что это спецназ ГРУ, а потом выяснилось, что это десантники. Они затем помогали нам при захвате Госсовета и Совмина", - рассказал он.
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Утром же, когда зарубежные телеканалы вовсю показывали сюжеты о "зеленых человечках", Мерцалов опровергал взаимодействие с группировкой российских войск.
"Ну меня допытывали: "Это российские войска?" А я отмахиваюсь: "Я откуда знаю? Я же не эксперт. Опознавательных знаков у них нет. А то, что у них автоматы Калашникова - так полмира с ними ходит". В общем, дурака пришлось врубать…", - рассказал он.
Кроме того, Мерцалов возглавлял переговорную группу с украинскими военными. В нее вошла также бывший зампред Совмина, а ныне его делегат в Совете Федерации Ольга Ковитиди.
"Мы довольно легко убеждали украинских командиров", - сказал он, но признал, что исключением стала воинская часть 1-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины в Феодосии, захват которой был реальным.
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"Я штурмовал ее в составе российских десантников, на территорию части въезжали БТРы. Но тут все было объяснимо - офицерский состав проходил подготовку в США. Это не вымысел ради пропаганды - в Крыму это прекрасно знали все, кто так или иначе соприкасался с воинской службой. Контрактники все были местные, поэтому их даже не тронули. А командование помяли, затем я их строил в порту, человек 12 их было. По приказу из центра мы их всех отпустили", - сказал он.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.