Юрий Шевчук: Я стоял на Майдане, а Киркоров, который рубил бабло на другой стороне, – народный артист Украины

Российская рок-группа «ДДТ» уже второй месяц ездит по Украине с концертным туром, посвященным 1020–летию крещения Киева. В канун концерта в столице, который, кстати, перенесли с Майдана на Крещатик ввиду приезда Патриарха Варфоломея, солист «ДДТ» Юрий Шевчук дал пресс-конференцию. Представляем самые интересные вопросы-ответы. ХОЧУ, ЧТОБЫ РОССИЯ БЕЗ ОСКАЛА СМОТРЕЛА НА СВОИХ СОСЕДЕЙ И НЕ ПУГАЛА СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА Юрий Юлианович, почему Вы решили участвовать в этом туре? И какие у Вас впечатления от тура по Украине?

Когда мне предложили принять участие в этом туре, я много думал, у меня были сомнения какие-то. Однако потом пришел к выводу, что это крайне необходимо. Во-первых, мы стали блаженными миротворцами, во-вторых, я гражданин России. И я очень хочу, чтобы Россия и Украина жили в мире и дружбе.

Это очень важно для меня лично, для моих друзей, потому мы поехали в этот тур. И не было никаких миссионеров американского толка, людей в очках и пиджаках. Не было также радикального национализма относительно религии, каких-то крайностей. Как, например, популярный у вас тот афроамериканец (подразумевается Сандей Аделаджа. – Авт.) говорит: «Молитесь богу, и будете миллионерами».

Ничего этого не было, был просто разговор о душе, о том, что человек состоит не только из двух полушарий – правое – это, которая холодильник полный жратвы, а левое – на которой эта жратва готовится.

У человека еще есть дух, душа. Человек – очень богатое создание – это образ и подобие Божье, творец, зеркало вселенной. И вот об этом мы ненавязчиво говорили с молодыми людьми в 22 городах Украины.

Очень рад тому, что это все произошло.

Есть многие разных музыкантов. Некоторые наши коллеги голыми танцуют на корпоративах, развлекая новую элиту наших обществ, которая аж жиром сочится. А мы просто работали за вот эту идею. И мы нашли ее. Сейчас очень важно думать о том, что нас ссорит, а ссорит нас очень много. Это и политики, и пишущие братья наши. Нужно говорить не о том, что нас разъединяет, а о том, что нас объединяет.

Одна из мощных объединительных вещей - православная вера. Киевская Русь крестила все наши славянские государства, отец Киев нас крестил. Это для нас очень важно.

По-моему, основное наша задача сегодня – гуманизация наших обществ, гуманизация России. Чтобы Россия без оскала смотрела на своих соседей, чтобы не пугала страны постсоветского пространства, а с искренней улыбкой смотрела на мир.

Главное, что я вынес из этого тура, – нет никакой ненависти в Украине к России. Во Львове и других городах Западной Украины мы собирали десятки тысяч молодых людей, которые нам подпевали. То есть царствовало братство, это было прекрасно.

Приехав к себе в Петербург после первой части тура, многие мои друзья спрашивали: «Ну как?» – я не понимал, переспрашивал: «Что «как»?» – «Ну… сложно было, на улицу, видимо, не выходил на Западной Украине?» Я говорю: «Отчего это, еще и как выходил».

Вы знаете, как вот накачали наши народы, страшно вкачали по венам, по мозгу этот гнилой раствор ксенофобии и ненависти. Просто страшно!

Даже мои интеллигентные ребята меня спрашивали: «Что, сложно было? Наверное, охраны с тобой не сказать сколько ходило?»

У нас была сверхзадача.

Я говорил о музыкантах, которые развлекают народ, и это, видимо, прекрасно, но есть еще сверхзадача. Есть таким сверхзадачам также примеры, идти далеко не нужно. Был, например, такой прекрасный певец, как Джон Леннон, который бился за мир, против войны в Вьетнаме, есть Мадонна, которая в Африке спасает бразильских обезьянок. То есть многие музыканты в мире занимаются не только музыкой, и в этом ничего плохого, пафосного нет. Они просто служат какой-то идее, добру – так, как они его понимают.

А на нашем постсоветском пространстве столько проблем. Я мотался по многим локальным войнам: в Сербии, Чечне, Афганистане. Хочу вам сказать, насмотрелся я этого дерьма, межнациональной вражды, когда умирают дети, женщины, мирное население. Любая война – это ужасно. Не буду говорить ничего больше, вы сами все знаете.

Война – ужасная вещь, особенно, когда она идет на религиозной или национальной почве. Не дай Бог, чтобы это еще раз повторилось.

Для нас важно искать пути, которые бы нам помогли сосуществовать. Политики эти все вымрут через 30 лет, а народы наши останутся. Останется Грузия, Украина, Прибалтика, Таджикистан. Как мы будем жить: в состоянии войны, материть друг друга, скрежетать зубами или будем жить в любви и дружбе? Вот это сегодня важно!

Мы себе постановили – не заниматься политикой, не говорить о ней ни в одном городе. Но должен сказать, что в башке многих политиков до сих пор идет холодная война. Они рассуждают и говорят теми кальками, которые были выведены еще в 80-е годы. Холодная война – это суровый, темный феодализм. Холодная война – это когда есть тот, кто на нас не похож, он – враг.

Так нельзя! Я об этом так же говорю и в России. Даже выступал на экономическом форуме. Правда, как меня туда пустили, сам не знаю. Там столкнулся с российскими националистами, которые больше походят на шовинистов.

Некоторые, такие, как Глеб Павловский, который пардон, просрал здесь все выборы, говорят, что все постсоветское пространство – империя. Ну нельзя строить сейчас российскую империю, потому что будет война. Куда они тянут наш российский народ? Не знаю. Одним десантом захватить Украину? Но уже нахлебались мы этого! Хватит!

Должны вырасти другие политики.

То, что делает Ющенко, мне не нравится. Он пытается лишить последнего, что будет сближать наши народности, – нашей духовности. Он пытается создать свою государственную церковь. Что это такое? Зачем нарушать традиции в наши и без того непростые времена?

Я против ксенофобии в России! Я рублюсь с нашими шовинистами из-за этого, и буду рубиться до тех пор, пока у меня хватит сил.

У Вас в Севастополе была необычная встреча с сыном. Не могли ли бы Вы о ней немножко рассказать?

Мой сын служит в армии. И так вышло, что они на корабле сейчас совершают визиты дружбы. Заходили в порты Испании, Африки, Туниса. Вышло так, что мы приехали в Севастополь 19 июля, а сын мой пришел в порт в Севастополе. Мы там встретились, вся команда была на концерте, прекрасно поговорили.

Ему осталось всего два месяца до приказа. Сейчас он опять в Средиземном море. Надеюсь, у него все будет хорошо.

Мой сын честно служит родине, в данный момент – России. Он сержант морской пехоты, никаких поблажек для него нет. Он прослужил уже практически два года.

Поэтому тут перед своей родиной я честен, своего сына я никуда не прятал, ни в какие Англии и Америки. Мой сын нормальный парень, который очень любит Россию и прекрасно относится к Украине.

Я СТОЯЛ НА МАЙДАНЕ, И МЕНЯ ТУДА НЕ ПУСКАЮТ, А КИРКОРОВ, КОТОРЫЙ РУБИЛ БАБЛО НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ, – НАРОДНЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ Вы на сцене на Майдане во время Оранжевой революции пели под гитару, под конец сказали, что революцию делают герои, а ее завоеваниями пользуются негодяи.

Да, я это говорил, еще говорил, что Россия и Украины – братья и сестры. Я помню тот Майдан, и мне очень нравилось: прекрасные глаза, жажда свободы. Также помню 91-й год в России. Тоже было прекрасно.

Как это так все вышло?.. Стоя на Майдане, я знал, как это все будет, потому что видел российский пример.

Эти исторические моменты, пусть и короткие, но подъемы национального самосознания, жажда к безумной воле, – это просто удивительно.

В истории не было таких еще моментов, когда бы это длилось вечно.

Тогда я вышел на Майдан, чтобы сказать что-то о дружбе России и Украины. Это была тогда моя главная идея.

Я только сегодня узнал, что Ющенко гражданина Российской Федерации Филиппа Киркорова сделал народным артистом Украины. А Киркоров в тот момент, когда я выступал на Майдане, рубил бабло на другой стороне (имеются в виду выступления за Партию регионов. – Авт.). И вы представляете себе такой парадокс: я стоял на Майдане, и меня туда уже не пускают, а Киркоров – народный артист Украины.

Как-то Ющенко заявил, что он не любит российский рок. Ну, теперь я понимаю, кого он любит.

Если бы был второй Майдан, Вы бы на нем выступили?

Смотря, чему бы он служил. Идеи должны быть мне по душе. Также я должен знать, что я должен делать. Это очень важно для меня.

Поверьте мне, каждое мое движение – это плоды больших размышлений.

«ФАБРИКА ЗВЕЗД» – ЭТО НЕСЧАСТНАЯ ДЕТВОРА, КОТОРОЙ ЗАБИЛИ ПЛАСТМАССОЙ МОЗГ Относятся ли рок-музыканты к шоу-бизнесу? Шоу-бизнес – это такое себе развлечение, официанты в искусстве: что прикажете, что вам сплясать, что спеть? Сегодня в России многие грешат шоу-бизнесом. Группы «Ленинград», «Бі-2», «Сплин» выступают только на корпоративах...

Многие рок-музыканты считают, что когда ты кого-то обслуживаешь, то это уже не рок-музыка. Потому что рок-музыка – это когда ты протягиваешь свою идею, свое мнение о мире, своем слове.

Ну как я могу выйти в кабак, и петь там для людей, которые пьяные, вспотевшие хотят развлечений?

Я не хлеб и зрелище, я делюсь сокровенным. Рок-музыка – это что-то совсем другое. Даже продюсер в рок-группе не может существовать. В ДДТ никогда не было продюсеров. Как может какой-то дядя командовать, где и что мне играть? Это бред собачий, это «фабрика звезд». Вот это шоу-бизнес, это несчастная детвора, которой забили пластмассой мозг.

То есть Вас ни один богач не затащит к себе? Я рад всем богатым, которые придут ко мне на концерт, но к ним петь я не пойду.

Какова цена того, что Вы поддерживаете оппозицию в России? Ну какая тут может быть цена... О цене же не думаешь. Я же не бухгалтер.

Когда ты думаешь о цене – это уже шоу-бизнес. Рок-н-рольщик – он же туп, прямолинеен, нехитер, он сначала делает, а потом думает.

Мои помыслы всегда чисты. В то же время я всегда боюсь, чтобы мои помыслы не завели меня в ад, боюсь стать звездой, не приведи Боже, какой-то скотиной, которая дальше своего носа не видит, боюсь умереть циником.

Записала Ксеня Лесив