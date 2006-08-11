Двое мужчин выбросили с 8-го этажа 19-летнюю девушку

В г. Константиновка Донецкой области двое мужчин в результате пьяной ссоры выбросили с балкона 8-го этажа 19-летнюю девушку. В результате падения девушка погибла.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного облуправления МВД, на днях в гости к 23-летней жительнице города пришли двое ее знакомых мужчин 36 и 40 лет. Компания устроила застолье, к которому вскоре присоединилась 19-летняя подруга хозяйки квартиры.

Через некоторое время один из мужчин обнаружил пропажу газового пистолета, который был при нем. В пропаже пистолета мужчина обвинил хозяйку квартиры, стал ее избивать и требовать вернуть оружие.

Не получив пистолет, мужчина набросился на подругу хозяйки, и также стал ее избивать. Воспользовавшись случаем, избитая хозяйка квартиры перелезла через два балкона и спряталась у соседей.

Тем временем приятели, так и не найдя пропавшего пистолета, просто выбросили 19-летнюю девушку с балкона 8 этажа.

Оба мужчины арестованы. Ведется следствие.