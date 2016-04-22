Политически вопрос освобождения Савченко решен - адвокат

Об этом в эфире "5 канала" заявил адвокат Надежды Савченко Николай Полозов. "Учитывая заявления официальных лиц, президента Путина, спикера совета федерации Матвиенко - политически вопрос решен", - заявил Николай Полозов.

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Также адвокат отметил, что президент РФ Владимир Путин помимо этого, надеется обменять освобождение Надежды Савченко на ослабление санкций против России. "Я считаю так, что Путин безусловно заинтересован в том, чтобы разменять освобождение Надежды Савченко на ослабление санкций. И так называемый "обмен" на российских военных Александрова и Ерофеева - это лишь ширма для договоренностей Владимира Путина с Западом, не с Украиной. Вместе с тем, он уже сказал "А" и говорить "Б" в другую сторону ему будет гораздо сложнее, чем он бы просто молчал", - отметил адвокат.