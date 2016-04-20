Чубаров: в Крыму под репрессии окупационной власти могут попасть более 2,5 тысяч членов Меджлиса

Об этом в эфире на телеканале 112 Украина заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"У нас есть более чем 250 Меджлисов, это поселковые, городские, сельские и все это насчитывает более чем 2500 людей, но все это избранные крымскими татарами люди. И теперь, если это решение оккупационных властей, что само по себе будет преступным, но они его будут реализовать, поскольку они контролируют Крым, если они отнесут это решение непосредственно касательно людей, то они должны как минимум репрессировать 2500 людей, ибо они с их подходами являются экстремистами", - сказал Чубаров.

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Он также сообщил, что крымского журналиста Николая Семена отпустили из допросов.

"Я не знаю, к какой пропасти будет доходить оккупационная власть, сегодня в Крыму проводили обыск у журналиста Николая Семены. И сегодня после многочасовых допросов его отпустили под подписку о невыезде, то есть он уже стал заложником в закрытом Крыму, и это то, что ожидает сотни людей, которые любым способом дадут повод для оккупационной власти, думать, что эти люди являются не лояльными к России", - сообщил председатель Меджлиса.

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Ранее УНИАН сообщал, что российские власти внесли Меджлис крымскотатарского народа в список общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых "приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности".

Ранее, так называемая "прокурор" оккупированного Россией украинского полуострова Крым Наталья Поклонская решила "приостановить" деятельность Меджлиса крымских татар.