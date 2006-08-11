Заместителем гендиректора «Укрзалізниці» назначен человек из Донецка

Владимир КОЗАК назначен заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ «Укрзализныци».

Ранее источник в «Укрзалізниці» сообщил, что В.КОЗАК назначен новым генеральным директором предприятия.

Справка УНИАН. В.КОЗАК в 2006 г. избран в Верховную Раду по списку Партии Регионов.

Родился в 1959 г., образование - высшее, генеральный директор корпорации «Межрегиональный промышленный союз», проживает в Донецке.