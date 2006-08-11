Заместителем гендиректора «Укрзалізниці» назначен человек из Донецка
15:45, 11 августа 2006Общество
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Депутатский мандат придется отдать
Владимир КОЗАК назначен заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).
Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ «Укрзализныци».
Ранее источник в «Укрзалізниці» сообщил, что В.КОЗАК назначен новым генеральным директором предприятия.
Справка УНИАН. В.КОЗАК в 2006 г. избран в Верховную Раду по списку Партии Регионов.
Родился в 1959 г., образование - высшее, генеральный директор корпорации «Межрегиональный промышленный союз», проживает в Донецке.
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