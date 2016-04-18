Через трое суток военные могут остаться без дизтоплива - СМИ

Как свидетельствует официальное обращение начальника тыла ВСУ, дизельного топлива летних сортов осталось на 3 суток, пишет Украинская правда.

В документе указывается, что в армии сложилась "критическая ситуация с обеспечением дизтопливом летних сортов".

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Отмечается, что в случае непоступления такого топлива до 20 апреля, будут заправляться дизельным арктическим топливом. При этом, как говорится в документе, будут полностью использованы "неприкосновенные запасы дизтоплива".

Эту информацию также подтвердила Татьяна Доманова из числа "волонтерского десанта" в ВСУ, которая является одним из разработчиков законопроекта №4288 по закупкам в армию. По ее словам, его принятие поможет решить проблему.

Доманова отметила, что 1 апреля закончился эксперимент, по которому "Минобороны осуществляло закупку на экспериментальной основе через электронные торги и электронный аукцион".

Она напомнила, что в конце прошлого года был принят закон "О государственных закупках". Однако, по ее словам, сейчас закупки на армию через систему "Prozzoro", которая начала полноценно действовать с 1 апреля, не могут осуществляться.

"Мы предусмотрели в этом законе (4288 – УНИАН), что Министерство обороны будет иметь отдельный закон для закупок", - сказала она.