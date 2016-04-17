Оккупационные власти Крыма договорились о сотрудничестве с самопровозглашенной Абхазией
Меморандум подписали Валентин Демидов, который считает себя председателем крымского ведомства, и так называемый министр экономики самопровозглашенной Абхазии Ардзинбан Адгур.
Оккупационные власти Крыма подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с непризнанной Абхазией, сообщает Hromadske.tv.
Подписи под ним поставили Валентин Демидов, который считает себя председателем крымского ведомства, и так называемый министр экономики самопровозглашенной Абхазии Ардзінбан Адгур", - говорится в сообщении.
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Недавно заместитель руководителя Федерального агентства по туризму России Алексей Конюшков сообщил, что в течение двух лет в анексованому Россией Крыма не реализовали ни одного проекта в области туристической инфраструктуры.
Также Россия переносит открытие железнодорожного моста в аннексированный Крым из-за технических сложностей.
Кроме того, самопровозглашенная власть аннексированного Россией Крыма планирует создать на полуострове экономическую зону, подобную оффшорной.