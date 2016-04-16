На острове Хортица приняла присягу патрульная полиция Запорожья (фото)

Сегодня, 16 апреля, в Запорожье приняла присягу патрульная полиция. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.

Согласно сообщению, торжественная церемония принятия присяги состоялась на острове Хортица. Уже сегодня вечером полицейские выйдут на первое патрулирование улиц областного центра.

На верность украинскому народу присягнули 509 полицейских, в числе которых 41 участник антитеррористической операции и 105 женщин.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель запорожской милиции Виктор Ольховский и представители местной власти. Аваков вручил награды 5 новым полицейским, которые отличились в ходе проведения антитеррористической операции.

Запорожье стало 21 городом, где будет работать патрульная полиция. Перед этим 27 марта присягу приняла новая полиция в Черновцах.