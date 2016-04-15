Сотрудник Госгеокадастра под Киевом погорел на взятке в 13 тысяч долларов
Прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины за вымогательство неправомерной выгоды задержали сотрудника управления Госгеокадастра Бориспольского района Киевской области.
Как сообщает столичная прокуратура, служащий требовал 33 тысячи долларов США у представителя частного аграрного предприятия за оформление необходимых документов на право пользования и распоряжения земельными участками общей площадью 22,2 га в Бориспольском районе.
Работник Госгеокадастра был задержан «на горячем» во время получения первой части оговоренной неправомерной в размере 13,2 тысячи долларов, предназначенной для начала оформления необходимых разрешительных документов.
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По данному факту расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, в ходе которых будет проверена возможная причастность других должностных лиц к совершению указанного преступления.