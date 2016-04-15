Сотрудник Госгеокадастра под Киевом погорел на взятке в 13 тысяч долларов

Как сообщает столичная прокуратура, служащий требовал 33 тысячи долларов США у представителя частного аграрного предприятия за оформление необходимых документов на право пользования и распоряжения земельными участками общей площадью 22,2 га в Бориспольском районе.

Работник Госгеокадастра был задержан «на горячем» во время получения первой части оговоренной неправомерной в размере 13,2 тысячи долларов, предназначенной для начала оформления необходимых разрешительных документов.

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По данному факту расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, в ходе которых будет проверена возможная причастность других должностных лиц к совершению указанного преступления.