Большинство украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования: "Динамика общественно-политических взглядов в Украине", проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института.

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По данным опроса, лишь 11% респондентов высказали мнение, что дела в стране идут в правильном направлении, 13% затруднились ответить.

Вместе с тем 54% респондентов считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине намного ухудшилось, 34% - несколько ухудшилось, 10% - осталось в прежнем состоянии.

В то же время большинство респондентов (34%) убеждены, что экономическое положение в Украине в ближайший год намного ухудшится, 23% - несколько ухудшится, 21% - останется на прежнем уровне.

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Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 18 февраля по 4 марта 2016 г. Метод опроса – личное интервью у респондента дома. Всего было опрошено 2,4 тыс. жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Дополнительно было опрошено 1 тыс. респондентов в Николаевской и Херсонской областях. Для построения выборки использовался многоступенчатый вероятностный выборочный метод, а для отбора респондента – случайный маршрут и правило последнего дня рождения.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Исследование профинансировано Агентством США по международному развитию (USAID).