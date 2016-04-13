В центре Запорожья демонтируют памятник "Тревожная молодость" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, памятник, представляющий собой композицию с изображением головы комсомольца в буденовке на пьедестале перед символическим знаменем с орденами Ленина и надписью "У власти орлиной орлят миллионы и нами гордиться страна!", был установлен в Запорожье в 1968 году к 50-летию комсомола.

Практически сразу же после установки "Тревожная молодость" получила у запорожцев неофициальное название - "Фантомас", которое употреблялось гораздо более активно, чем официальное название (премьера одноименной французской приключенческой комедии состоялась в 1964 году).

Сегодня, 13 апреля, начались работы по демонтажу памятника, которые, как сообщили в администрации Александровского района Запорожья, на территории которого находится памятник, планируется завершить в течение двух дней.

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"На сегодня запланирован демонтаж малых конструкций памятника и подготовительные работы к демонтажу основной скульптуры, который запланирован на 14 апреля", - рассказали в администрации.

На данный момент рабочие установили строительные "леса" у основной фигуры, сняли с символического знамени ордена Ленина, буквы надписи и приступили к подготовительным работам, необходимым для снятия головы комсомольца с постамента.