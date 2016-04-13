В Украине завершается отопительный период

Как отмечает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 8 утра 12 апреля в стране работают 289 котельных (с 21 169). В частности, в Винницкой области — 111, в Закарпатской — 157, Кировоградской — 8, в Сумской — 1, Черниговской — 5 и 7 в городе Киев. Отопление социальных объектов и жилых домов в г. Энергодар Запорожской области осуществляется за счет атомной электростанции.

Среди объектов, которые отапливаются в настоящее время дошкольные учреждения, родильные дома, учебные заведения и больницы. Их отопление продолжается в связи с поддержкой санитарного режима, отмечают в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве отопительный сезон завершился еще 5 апреля. Решение о досрочном прекращении подачи тепла в дома было принято из-за теплой погоды.