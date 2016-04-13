Информацию о результатах обследования Савченко не дают - адвокат

Об этом Радио Свобода рассказал адвокат украинки Николай Полозов.

«Надежде не дают результаты анализов, не дают результаты обследований. Их не предоставляют ни родным, ни адвокатам Надежды Савченко. Нам предлагают верить только на слово ФСИН», - подчеркнул Николай Полозов.

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13 апреля в СИЗО Новочеркасска Надежду Савченко планирует посетить ее адвокат Илья Новиков, а 14 апреля с Надеждой надеется увидеться ее сестра Вера Савченко.