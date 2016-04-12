Российские врачи не показывают результаты обследования Савченко - адвокат

Адвокат украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Николай Полозов требует от Федеральной службы исполнения наказаний России выдать результаты ее медицинского обследования. Об этом он сообщил в Facebook.

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"После ужасающего пятничного анализа крови, уровень вязкости которой в четыре раза превышал норму, в ФСИН опомнились. Срочно командировали врачей и оборудование из Москвы, уговорили Надежду на внутривенное вливание глюкозы и натрия хлорида в вены. Да, кратковременно такая мера действует. Но хочу напомнить, что Савченко уже седьмой день на сухом голодании и внутривенные вливания хоть и разжижают кровь, не давая образовываться тромбам, они не восполняют потери организма. Особенно опасным является прекращение таких процедур без выхода из голодания. Возникает эффект "рикошета" - состояние здоровья может внезапно стать хуже, чем было до того", - отметил адвокат.

Он обратил внимание, что соответствующая информация известна лишь со слов представителя Федеральной службы исполнения наказаний.

"Никаких документов, результатов анализов, обследований на руки Надежды не дают, не выдают их и родным Савченко, ее адвокатам, консулам Украины. То есть мы должны принимать на веру заявления властей государства, которое похитило Надежду из ее страны", - написал Полозов.

Адвокат подчеркнул, что Савченко неоднократно требовала медицинское обследование независимой комиссией медиков из Украины или из Германии.

"Но на всех уровнях государственной власти России как украинцам, так и немцам просто ничего не отвечают - ни "да", ни "нет", - добавил Полозов.

"Мы требуем от органов ФСИН немедленной передачи результатов проведенных анализов и обследований Надежды Савченко ее родным или адвокатам для получения экспертного заключения о состоянии ее здоровья", - говорится в сообщении адвоката.

Как сообщал УНИАН, 22 марта, Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляции, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Вчера, 11 апреля, Полозов сообщил, что объективной информации о состоянии здоровья Савченко нет.

Сегодня, 12 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, есть ли угроза жизни Савченко в связи с ее голодовкой, заявил, что в Кремле не владеют точной информацией о голодовке украинской летчицы, но заверили, что в случае возникновения угрозы жизни ей предоставят всю необходимую помощь.