Объективной информации о здоровье Савченко нет, важно добиться допуска независимых врачей – адвокат

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Медики ФСИН обследовали Савченко, но они не выдают результаты анализов и обследования ни самой Надежде Савченко, ни ее родным, адвокатам, консулам Украины. То есть никому. Объективной информации о состояния здоровья Надежды, кроме слов медиков ФСИН, сказанных ей, нет. Сейчас важно добиться допуска независимых врачей из Украины или Германии к Надежде", - написал адвокат.

По словам Полозова, на всех уровнях переговоров о допуске медиков российская власть хранит молчание. "Они не говорят ни да, ни нет", - отметил он.

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Адвокат подчеркнул, что Савченко просит максимально форсировать решение вопроса допуска к ней независимых врачей.

Напомним, ранее в понедельник Полозов по результатам посещения подзащитной в СИЗО рассказал о серьезном ухудшении ее здоровья вследствие голодовки, которое с высокой вероятностью может привести к ее внезапной смерти, в частности из-за ухудшения кровообращения.