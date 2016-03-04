Сбивший МН17 "Бук" находился под контролем России или боевиков – расследование Bellingcat

Об этом говорится в расследовании международной группы Bellingcat, которая занимается поиском данных из открытых источников.

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По данным экспертов, подтверждением этой версии является тот факт, что ЗРК "Бук" находился в сопровождении машин, которые ранее были замечены в колоннах машин боевиков.

Согласно данным расследования, что на фотографии Paris Match за несколько часов до катастрофы запечатлена установка в сопровождении серой Toyota RAV4 рестайлинга 2010 года с нестандартным спойлером на крыше и запасным колесом сзади.

Вместе с тем, на другой фотографии, которая была сделана на следующей день после катастрофы МН17, рядом с ЗРК запечатлен внедорожник УАЗ-469. Примечательной особенностью УАЗа являются белые квадраты, которые видны на пассажирской и водительской дверях.

"Корреспондент BBC разговаривал со свидетелем (из Снежного или Тореза), видевшим "Бук" в день трагедии. Свидетель сообщил, что "офицер в военном джипе, сопровождавшем "Бук", говорил с московским акцентом", - отмечают эксперты, при этом добавляя, что "военным джипом" и был тот самый УАЗик.

Обе эти машины были запечатлены 15 июля, за 2 дня до катастрофы в составе колонны боевиков.

В расследовании утверждают, что это одни и те же автомобили. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что установка "Град" принадлежала боевикам или России.

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"Эта связь еще раз подтверждает подлинность видео и фотографий "Бука" 17 июля 2014 года, а также то, что самоходная огневая установка "Бук", замеченная на востоке Украины, находилась под контролем России или сепаратистов", - отмечают эксперты.