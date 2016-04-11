У православных христиан началась пятая неделя Великого Поста

Об этом сообщает сайт БФ "Православное наследие Украины на Святой горе Афон".

Во вторник пятой седмицы, 12 апреля, Православная Церковь празднует день памяти преподобного Иоанна Лествичника - великого подвижника и автора уникального духовного руководства "Лествица". Празднование памяти этого святого - начало последнего отрезка постового пути к Страстным дням накануне Пасхи.

В четверг пятой седмицы, 14 апреля, в день памяти преподобной Марии Египетской, в храмах совершается литургия Преждеосвященных Даров.

Накануне вечером, 13 апреля – единственный день в году, когда во всех православных храмах полностью читают Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского (VII-VIII вв.) и Житие преподобной Марии Египетской (V–VI вв.) Это особое богослужение называется Марииным стоянием – одно из самых продолжительных великопостных богослужений.

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В каноне преподобного Андрея Критского собраны и изложены все побуждения к посту и покаянию. Великий покаянный канон смягчает душу и направляет ее к сокрушению и богоугождению. Житие преподобной Марии Египетской служит назиданием для православного человека: дарит утешение, показывая Божию милость к кающемуся.

В субботу пятой седмицы, 16 апреля, Православная Церковь празднует "Похвалу Пресвятой Богородицы". Этот день называется Субботой Акафиста.

Накануне вечером, 15 апреля, во всех православных храмах читается Акафист Божией Матери, в память избавления Константинополя в дни поста от нашествия в VII в. Во время чтения акафиста вспоминается многократное чудесное заступничество Божией Матери. Это самый древний, самый первый и единственный акафист, предусмотренный церковным Уставом. Причём его пение также совершается один раз в году.