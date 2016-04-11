В Харькове начался демонтаж постамента самого большого в Украине памятника "вождю" (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента массовых коммуникаций и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Читайте такжеВ Лисичанске по частям снесли памятник Ленину (видео)

По его словам, демонтаж постамента начался сегодня, 11 апреля. Сейчас на месте проводят работы работники коммунальных служб города, используется строительная техника. Постамент огражден забором.

Сидоренко отметил, что в настоящее время невозможно сказать, как долго продлятся работы, поскольку неизвестна структура постамента внутри.

Читайте такжеВ Украине демонтировано более 800 памятников Ленину

Как сообщал УНИАН, памятник Ленину на площади Свободы в Харькове был снесен в конце сентября 2014 года во время митинга проукраинских сил. В этом году Харьковский горсовет на проведение демонтажа постамента выделил 1,7 млн грн.