В ГПУ заявляют, что подозрение Касько было зачитано и вручено в соответствии с законом

Об этом в эфире "112 Украина" заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

Ранее адвокаты Касько заявили, что ему не вручили подозрение.

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"Мне очень жаль, что адвокаты Касько выбрали такую тактику защиты: обманывать общество, выходить в эфиры, создавать из своего подзащитного образ жертвы. Мои коллеги полностью задокументировали факт о сообщении подозрения Виталию Касько, все официально снималось на видеокамеру. Текст подозрения был Виталию Касько зачитан полностью. Многие общественники заявляют, что был нарушен закон, что Виталий Касько является адвокатом, а ему сообщали подозрение не замгенпрокурора или не генпрокурор. Это не соответствует действительности. Подозрение было подписано одним из заместителей генпрокурора Украины. Наши коллеги представились, это видно на видео сюжета. И это все показано на видео. Наши коллеги представились и показали удостоверение, зачитали текст подозрения, выполнили процессуальные действия", - сказал Куценко.

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Он отметил, что вручение подозрения также задокументировано.

"Решение об этом видео примут непосредственно процессуальные руководители. Я думаю, сегодня-завтра, поскольку это является тайной следствия, и мы должны получать разрешения", - сообщили в ГПУ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Виталию Касько вчера поздно вечером было объявлено подозрение в махинациях со служебным жильем.