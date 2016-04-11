Адвокат Касько утверждает, что бывшему заму Шокина не вручили подозрение
08:17, 11 апреля 2016Общество
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Подозрение экс-замгенпрокурору Виталию Касько не было вручено.
Неизвестные особы хотели вручить Касько документ о подозрении / pravda.com.ua
Об этом заявил его адвокат Евгений Грушковец в эфире телеканала "112 Украина".
"Неизвестные особы хотели вручить ему какой-то документ", - сказал он.
Адвокат также отметил, что объявившие Касько сообщение о подозрении не предоставили "свои полномочия".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Виталию Касько вчера поздно вечером было объявлено подозрение в махинациях со служебным жильем.
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