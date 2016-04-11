Адвокат Касько утверждает, что бывшему заму Шокина не вручили подозрение

Об этом заявил его адвокат Евгений Грушковец в эфире телеканала "112 Украина".

"Неизвестные особы хотели вручить ему какой-то документ", - сказал он.

Адвокат также отметил, что объявившие Касько сообщение о подозрении не предоставили "свои полномочия".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Виталию Касько вчера поздно вечером было объявлено подозрение в махинациях со служебным жильем.