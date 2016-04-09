В Вышгороде неизвестные похитили ребенка – полиция

21:40, 09 апреля 2016
Общество
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В Вышгороде Киевской области неизвестные похитили ребенка, объявлен план "перехват".

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил пресс-секретарь Главного управления полиции в Киевской области Николай Жукович.

Он отметил, что девочке около 8 лет. Несколько молодых людей стали свидетелями похищения, на данный момент они дают показания.

По словам Жуковича, неизвестные якобы посадили девочку в автомобиль.

Полиция разыскивает автомобиль Nissan Qashqai белого цвета, номера устанавливаются, однако сообщений о пропаже детей в полицию не поступало.

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