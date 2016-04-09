Адвокат Савченко: Юридически ее свобода может быть оформлена двумя способами

Об этом он написал в своем "Твиттере".

"Юридически свобода Надежды Савченко может быть оформлена либо помилованием, либо через запрос по Конвенции 1983 г. Всё", - отметил адвокат.

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В то же время Фейгин подчеркнул, что отбывание наказания Савченко в случае ее передачи Украине невозможно ввиду ее иммунитета как делегата от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"В случае передачи для отбывания наказания Надежды Савченко она и не может сидеть в Украине. У нее иммунитет делегата ПАСЕ", - написал он.

Также адвокат отметил, что любые разговоры о скором разрешении ситуации с освобождением Савченко являются, "мягко говоря, необоснованными".

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"Как что-то будет, я сообщу. Всякие конфабуляции на счёт освобождения Савченко (на дирижаблях, через подземный ход) являются информационным вбросом. Чтобы тихо сидела", - добавил он.

Кроме того, Фейгин сообщил, что, по его информации, принудительное кормление украинской летчицы сегодня не применялось.