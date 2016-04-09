В Николаеве суд арестовал контрразведчика СБУ - BBC
15:54, 09 апреля 2016Общество
3616 0
Контрразведчика Службы безопасности Украины задержали по подозрению в попытке передачи государственной тайны.
СБУшника задержали на админгранице с Крымом / Фото УНИАН
Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на Центральный районный суд Николаева.
По данным суда, в ходе осмотра автомобиля мужчины на КПП Херсонского пограничного отряда при въезде в оккупированный Крым было обнаружено электронное устройство с информацией, которая считается прокуратурой государственной тайной.
Читайте такжеСБУ показала, как задерживала в Украине подполковника российского ГРУ (видео)
Прокуратура по этому факту подала ходатайство об аресте сотрудника СБУ и Центральный райсуд Николаева вынес решение об аресте мужчины на два месяца для проведения следствия.
По данным пресс-службы суда, подозреваемый является действующим сотрудником отдела внешней контрразведки СБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter