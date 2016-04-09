В Николаеве суд арестовал контрразведчика СБУ - BBC

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на Центральный районный суд Николаева.

По данным суда, в ходе осмотра автомобиля мужчины на КПП Херсонского пограничного отряда при въезде в оккупированный Крым было обнаружено электронное устройство с информацией, которая считается прокуратурой государственной тайной.

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Прокуратура по этому факту подала ходатайство об аресте сотрудника СБУ и Центральный райсуд Николаева вынес решение об аресте мужчины на два месяца для проведения следствия.

По данным пресс-службы суда, подозреваемый является действующим сотрудником отдела внешней контрразведки СБУ.