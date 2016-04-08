СБУ открыла 40 дел против организаторов схем соцвыплат фиктивным переселенцам - Розенко

Об этом министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Он отметил, что уголовные дела возбуждаются не против переселенцев, не против людей, которые действительно нуждаются в социальной помощи.

Читайте такжеПротив Минсоцполитики и СБУ из-за борьбы с мошенничеством по выплатам переселенцам начали информкампанию – Розенко

"Мы никоим образом не будем ограничивать в правах реальных переселенцев. Уголовные дела возбуждаются только против чиновников, которые принимали решения и оформляли пенсии, социальные пособия без присутствия людей, регистрировали людей по фиктивным адресам. Это работники Государственной миграционной службы, органов социальной защиты населения и управлений Пенсионного фонда. Это те люди, которые принимают решение о назначении помощи", - подчеркнул Розенко.

Министр социальной политики напомнил, что из государственного бюджета выделяется около 30 млрд грн в год на социальные выплаты переселенцам.

"Из-за преступных схем часть этих средств перетекает на оккупированные территории и служит финансированием для террористических организаций", - сказал Розенко, подчеркнув, что Минсоцполитики и СБУ продолжат работу по перекрытию этих схем.

"Мы наступили на хвост коррупции. Мы неоднократно говорили о том, что десятки миллиардов бюджетных средств крутятся в теневых оборотах. Поэтому понятно, что сейчас изнутри пытаются заблокировать этот процесс. Но мы будем двигаться дальше. Мы наведем порядок в этой сфере. И я призываю представителей общественных организаций к сотрудничеству и помощи в наведении порядка, а не к пустому критиканству", - отметил Розенко.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на временно оккупированных территориях. Согласно украинскому законодательству, получать социальную помощь могут только те, кто покинул оккупированные территории или зону проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. В то же время многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на не подконтрольных украинской власти территориях.

Вместе с тем активисты общественных организаций отмечают частые ошибки при формировании СБУ списков для верификации переселенцев, которые подозреваются в незаконном получении социальных выплат.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 млн пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в министерстве заявили, что совместно с СБУ проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев. Правоохранительные органы проверят фактическое место проживания тех переселенцев, которые получают выплаты, для пресечения злоупотреблений.

Как заявлял Розенко, потери госбюджета от мошенничества при выплатах социальной помощи псевдопереселенцам составляют от 6 до 12 млрд грн в год.

По состоянию на 4 апреля текущего года на учете состоят 1 млн 760 тыс. 972 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма. Из 1 млн 407 тыс. 382 семей переселенцев, состоящих на учете, более 787 тыс. семей обратились за государственной денежной помощи, более 730 тыс. семей получили ее. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила более 868 тыс. грн.