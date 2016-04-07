Субсидия на следующий отопительный период будет продлена автоматически - Розенко

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, об этом в эфире "Радио Вести" заявил глава ведомства Павел Розенко.

"Система субсидий довольно неплохо сработала. На сегодня около 6 миллионов украинских семей, которые оформили субсидии, защищены в результате поднятия тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги", - сообщил он.

По словам министра, система субсидий будет продлена и в следующий отопительный период.

"Более того, мы сделали систему субсидий автоматической. И на следующий период тем людям, которые находятся сегодня в системе субсидий, она будет продлена автоматически. Без дополнительного обращения в управления соцзащиты", - отметил Розенко.

В пресс-службе также напомнили, что в государственном бюджете Украины на 2016 год на жилищные субсидии предусмотрено 35 миллиардов гривен.

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Как ранее сообщал УНИАН, по данным Госстата, сумма назначенных субсидий в январе-феврале 2016 года выросла в 14 раз.

При этом средний размер назначенной субсидии на одну семью в феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 4,2 раза – до 1,4 тыс. грн.

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