Россияне почти вдвое реже просят Шенгенские визы, чем в "довоенные" времена - СМИ

Если в 2014 году россияне подали почти 6 миллионов обращений, то в прошлом – 3,7 миллиона. Об этом говорится в статье "Европейской правды".

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По информации издания, в 2013 году количество обращений за Шенгенской визой от россиян составило 7 млн. В 2014 году оно сократилось до 5,7 млн.

Однако, по итогам 2015-го года, этот уровень составил лишь 3,77 млн заявок. Таким образом, по сравнению с "довоенным временем", количество заявок от россиян уменьшилось почти вдвое.

При чем такое сокращение объясняется не только обвалом курса рубля, отмечают авторы материала.

Вместе с тем, количество отказов в консульствах Шенгена в РФ выросло незначительно – с 2013 года процент отказов вырос с 1% до 1,3%.

Также сообщается, что по итогам 2015 года существенно ухудшилась статистика выдачи виз гражданам Украины в части показателя отказов.

Процент отказов вырос вдвое по сравнению с 2013 (последним довоенным годом). Тогда отказа консульства в оформлении визы получили 1,7% украинцев. В 2014 этот показатель возрос до 2,0% из-за резкого ухудшения статистики небольшого количества консульств.