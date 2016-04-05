Украинские и турецкие корабли провели совместные маневры в Одессе (фоторепортаж)
В Одессе с двухдневным рабочим визитом 3-4 апреля находились корабли Военно-морских сил Турции TCG "Salihreis" и TCG "Bartin", в рамках которого они с флагманом украинского флота "Гетманом Сагайдачным" провели совместные маневры.
Как сообщает "Думская", также в ходе пребывания турецких кораблей в Одессе все желающие могли подняться на их борт.
Кроме того, по сообщению пресс-службы Минобороны Украины, 4 апреля состоялась протокольная встреча командующего ВМС Украины Сергея Гайдука с командиром похода кораблей ВМС Турции с контр-адмиралом Искадером Йлдиримом.
Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, взаимного обучения кадров и отработки совместных действий.
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Как сообщал УНИАН, в ходе своего визита в Турцию в середине марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина и Турция углубят сотрудничество в военной и аэрокосмической отраслях.