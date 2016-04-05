Боевики заявили, что размещение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе "неприемлемо"

"Конечно, это неприемлемо в плане исполнения Минских соглашений, комплекса мер. Контроль и верификация вся возложена на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ", - цитирует Пушилина РИА Новости.

Он добавил, что безопасность на выборах смогут обеспечить "местные правоохранительные органы".

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"…никаких других миротворческих организаций, полицейских миссий не предусмотрено Минскими соглашениями, и, естественно, нами не принимаются. Все, что обсуждается кулуарно вне рамок Минска - нас это не касается", - заявил Пушилин.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко обратился к Германии, как к председательствующей в ОБСЕ стране, относительно развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и намерен поднять этот вопрос в ближайшее время на переговорах в "нормандском формате"