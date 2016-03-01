Большинство опрошенных украинцев считает Россию ответственной за невыполнение "Минска"

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 8 по 17 февраля.

В частности, социологи спросили респондентов, знают ли они о Минских соглашениях.

80,5% опрошенных ответили, что знают; 18,6% - что нет; и 0,9% не смогли ответить.

При этом на вопрос, можно ли назвать Минские соглашения выгодными для Украины, 6,4% высказали мнение, что точно так, 21,8% - скорее да, 26,3% - скорее нет, 25,3% - точно нет, а 20,2% затруднились ответить.

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В то же время отвечая на вопрос, кто, по мнению респондентов в большей степени ответственен за невыполнение Минских соглашений, 45,9% опрошенных сказали, что такую ответственность несет российская власть.

17,1% считают, что за невыполнение Минских соглашений ответственны боевики "ДНР" и "ЛНР".

Только 14,7% назвали украинскую власть ответственной, а 0,9% сказали, что Минские соглашения выполняются. 4,9% опрошенных имели другой ответ, а 16,5% - не смогли ответить.

Всего по выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.