Порошенко хочет в "нормандском формате" обсудить развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом он сообщил во время интервью украинским телеканалам.

«Мы имеем абсолютно четкий план – мы не дадим России создать имидж в мире, что якобы обе стороны виновны в невыполнении Минских соглашений. Ключевая моя позиция – это неправда, и это доведено ко всей нашей проукраинской мировой коалиции», - заявил Порошенко.

«Когда мы говорим о необходимости проведения выборов, мы должны иметь четкие предпосылки: мы должны обеспечить режим тишины, которого нет. После того как украинские военные героически удерживают промзону в Авдеевке, мы имеем фактически постоянные обстрелы с использованием артиллерии и минометов, мы видим применение танков, и СММ ОБСЕ имеет возможность в этом убедиться», - добавил президент.

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«Ключевая позиция - что режим прекращения огня, постоянное размещение СММ ОБСЕ на линии соприкосновения, которое бы гарантировало прекращение огня, как в местах постоянного хранения вооружения, которое не отведено и не вывезено в РФ, так и вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы», - отметил он.

«Там должны быть размещены посты миссии ОБСЕ, какие посты – вооруженные. Потому что на сегодняшний день, когда невооруженные представители находятся под атакой, – это означает невозможность эффективного выполнения своих обязанностей. Я обратился к руководству Германии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, в ближайшее время я собираюсь это поднять на переговорах в «нормандском формате», и вооруженные полицейские подразделения ОБСЕ должны гарантировать подготовку к выборам, проведение выборов и передачу власти избранному по украинскому законодательству на свободных, прозрачных и демократических выборах руководству, с которым мы будем иметь дело», - отметил Порошенко.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина ведет переговоры о размещении на Донбассе полицейской вооруженной миссии ОБСЕ, для обеспечения безопасности во время проведения выборов на этой территории.