В Краматорске подполковник налоговой милиции получил 8 лет тюрьмы за взяточничество

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, суд признал правоохранителя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом в особо крупном размере).

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Во время следствия, которое проводил первый следственный отдел следственного управления прокуратуры Донецкой области установлено, что заместитель начальника управления - начальник первого отдела уголовных расследований следственного управления финансовых расследований ГНИ в городе Краматорске Главного управления Миндоходов в Донецкой области в конце 2014 года получил от женщины-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. грн.

За такую сумму налоговик обещал закрыть уголовное производство в отношении служебных лиц предприятия, на котором женщина работала бухгалтером.

Подполковник налоговой милиции был разоблачен во время получения взятки и арестован.

Суд полностью поддержал позицию государственного обвинителя и назначил бывшему правоохранителю наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.