Декан одесского вуза погорела на взятке, когда "обмывала" в ресторане свое назначение ректором (фото)

Вымогательница систематически требовала от 300 до 1500 долларов от абитуриентов за зачисление их на обучение и сдачу академической разницы, а также от студентов за сдачу зачетов и экзаменов.

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Правоохранители задержали взяточницу при получении 900 долларов США от двух абитуриентов в одном из одесских ресторанов, где женщина праздновала свое назначение на должность директора вуза. Об аппетитах декана свидетельствует то, что получив взятку, она начала требовать дополнительные 500 долларов за сдачу академической разницы.

Продолжаются обыски на рабочем месте и квартире задержанной. Планируется объявить злоумышленнице о подозрении. Следственные действия продолжаются.