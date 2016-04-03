Начало рабочей недели принесет в Украину значительное потепление

Осадков в понедельник, 4 апреля, не ожидается по всей территории, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, передает ТСН.

Температура воздуха ночью продержится у отметок 1-6° тепла, днем - 12-17°, в западных областях - 18-23°.

В Киеве день также пройдет без осадков, температура воздуха ночью - 3-5° тепла, днем - 14-16°.

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5 апреля синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер в западной половине страны преимущественно южный, 5-10 м/сек. Температура воздуха в западных областях ночью ожидается на уровне 6-11° тепла, днем - 20 -26°; на остальной территории ночью - 3-8° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья около 0°, днем 13-19° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью - 4-6° тепла, днем - 16-18°.