Поплавский запустил собственное кулинарное шоу (видео)
Каждый выпуск будет включать рубрики "Кулинарные новости", "Полезно знать" и "Эко-тренд".
Михаил Поплавский запустил собственное кулинарное шоу на телеканале "Эра", сообщает Gordonua.com.
"Проект "Шеф-кухар країни" вернулся на телеэкраны в новом формате: Поплавский в роли шеф-повара, в гости к нему приходят известные украинцы с авторскими рецептами блюд, которые они готовят вместе с ведущим", - говорится в сообщении.
Каждый выпуск будет включать рубрики "Кулинарные новости", "Полезно знать" и "Эко-тренд". По словам автора идеи Михаила Поплавского, идеология программы проста: "Українцям – українське!"
Первый выпуск программы в новом формате вышел в субботу, 2 апреля, в 7:30.
"Эксклюзивные истории, музыкальные премьеры, авторские рецепты, приправленные украинским юмором, – все это в новом формате кулинарной программы "Шеф-кухар країни", – обещает автор.
Продакшн Михаила Поплавского до июня 2014 года выпускал национальные телепроекты "Українська пісня року", "Крок до зірок", "Мамо, вічна і кохана", Шевченківський вечір "Ми діти твої, Україно" на "Первом национальном", но после смены руководства государственной телекомпании договор о ретрансляции передач был расторгнут.
Стартували зйомки нового сезону національної програми «Шеф-кухар країни».Українські артисти, спортсмени, музиканти, рес...Опубліковано Михайлом Поплавським 21 березень 2016 р.