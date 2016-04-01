"Стоп терроризм": В сети появилась база данных о главарях "ДНР"

Как сообщается на сайте, проект “Стоп терроризм” разработан с целью информирования общественности об активных членах незаконного вооруженного формирования «ДНР», представителях всех уровней так называемых «органов власти», которые своими действиями способствуют оккупации Донецкой области, тотальному террору и беззаконию, а также причастны к преступлениям против мирного населения.

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На сайте в первую очередь представлена информация о «руководстве ДНР», фейковых «министрах», «депутатах», «органах местного самоуправления», «правоохранителях», «судьях» и т.д.

Данные четко структурированы и позволяют определить, какое место занимает каждый участник НВФ в террористической пирамиде «власти».