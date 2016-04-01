Поймали "на горячем": В Одессе во время получения взятки задержан заместитель начальника отделения полиции

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, работники прокуратуры Одесской области задержали заместителя начальника Таировского отделения Киевского ОП ГУНП Дмитрия Колесниченко при получении неправомерной выгоды.

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«Полицейский задержан с поличным - при получении 4 тыс. грн во дворе административного корпуса отделения полиции. Указанную сумму денег он требовал и получил от частного предпринимателя за невмешательство в предпринимательскую деятельность», - сообщили в отделе.

В главке отметили, что данный работник не прошел аттестацию. Членами аттестационной комиссии было принято решение о том, что он занимаемой должности не соответствует и подлежит увольнению из органов Национальной полиции.

По данным отдела коммуникаций, в момент задержания милиционер находился на больничном, на который ранее ушел во избежание увольнения.

Начато расследование по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. Данная статья предусматривает наказание лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.