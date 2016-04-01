Россию постигнет судьба нацистской Германии - Филарет

Об этом он сказал в интервью сайту "Апостроф".

По словам главы Киевского патриархата, когда пришла Вторая мировая война через страдания многие обратились к Богу, храмы открылись, люди просили помощи - "и Господь помог дать отпор агрессору и победить в той войне".

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"Господь накажет (Россию - УНИАН), как наказал за агрессию Германию. Гитлер сам себя застрелил, Германия была разделена, страдала после окончания Второй мировой войны, долго страдала ... Так Господь и этого российского агрессора в свое время также накажет, потому что грех не может остаться безнаказанным", - уверен он.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский призвал к завершению войны в Украине и освобождению пленных.