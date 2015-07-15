В Одессе отпустили задержанную на взятке прокурора под залог в 1,2 миллиона гривень

Как сообщили УНИАН в Военной прокуратуре Южного региона, ранее по решению суда подозреваемую поместили в СИЗО с возможностью внесения залога.

В прокуратуре пояснили, что, согласно ч. 2 ст. 182 Уголовного процессуального кодекса Украины залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другим физическим или юридическим лицом (залогодателем).

Читайте такжеГлавный инспектор Львовской таможни получил пять лет тюрьмы за взяткуКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на период проведения служебной проверки прокуратурой области данное лицо отстранено от занимаемой должности.

«Сегодня поступили все материалы проверки, и в этот же день готовится приказ о ее увольнении из органов прокуратуры Одесской области за совершение позорного поступка», - отметили в прокуратуре области.

Как сообщал УНИАН, 10 июля военные прокуроры вместе с сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией УСБУ в Одесской области задержали старшего прокурора прокуратуры Суворовского района Одессы во время получения взятки в размере 5 тысяч долларов. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей продолжительностью 60 суток. Суд также своим решением определил возможность внесения залога в размере 1 млн 218 тыс. грн (1 тыс. минимальных зарплат).