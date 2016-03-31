На Закарпатье столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик

04:29, 31 марта 2016
Общество
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На Закарпатье вечером 30 марта на трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик.

zk.npu.gov.ua

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

"Сегодня около 20-ти часов на дороге международного значения Киев-Чоп произошла авария. В районе Села Ганьковица на Свалявщине микроавтобус "Мерседес Спринтер" столкнулся с фурой. Прицеп грузовика занесло и ударило микроавтобус, который двигался навстречу", - говорится в сообщении.

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zk.npu.gov.ua

В результате аварии водитель микроавтобуса скончался на месте, а восемь пассажиров травмированы. "Их забрала скорая в Свалявскую районную больницу", - отметили в полиции.

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Пассажирами микроавтобуса были отдыхающие из Трускавца. Туристы ездили в Берегово на экскурсию и возвращались в санаторий.

zk.npu.gov.ua

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